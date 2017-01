Delfzijl heeft grootste zonnepark van Nederland

In Delfzijl is het grootste zonne-energiepark van Nederland in gebruik genomen. Op een oppervlakte van ongeveer 65 voetbalvelden staan 120.000 zonnepanelen. Die kunnen zo'n 7500 huishoudens van groene energie voorzien.

Het zonnepark is van het Duitse energieconcern Wirsol. De Duitsers hebben met Eneco een contract afgesloten over de afname van de groene stroom. Topman Peter Vest van Wirsol wil doorgroeien op de Nederlandse markt. "We willen in de toekomst meer projecten op het gebied van hernieuwbare energie laten volgen."

Duurzaam

Voor de provincie Groningen is het energiepark een belangrijke stap in de ambitie om steeds meer duurzame energie te gebruiken. De provincie wil dat in 2035 zestig procent van de gebruikte energie groen is.

Het aantal zonne-energieparken neemt snel toe, mede dankzij subsidies die bedrijven kunnen krijgen bij de aanleg van dergelijke parken.

Delfzijl lost nu het zonnepark van Ameland af als grootste van het land. Maar Delfzijl wordt over enige tijd weer ingehaald door Zeeland. Daar staat de bouw van een energiepark met 140.000 zonnepanelen op stapel.