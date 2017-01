No Surrender protesteert tegen sloop clubhuis

Motorclub No Surrender heeft protest aangetekend tegen de sloop van het clubhuis in Emmen. Volgens de advocaat van de club is er weinig bewijs dat er criminele dingen gebeurden in het onderkomen.

Het clubhuis ging woensdag tegen de vlakte. De gemeente sloot het clubhuis omdat de motorclubleden er in drugs zouden handelen en andere leden zouden mishandelen. Bovendien zou het gebouw illegaal zijn neergezet. Het werd deze week gesloopt om snel een einde maken aan de criminele activiteiten.

De advocaat van No Surrender vindt dat de gemeente te ver is gegaan. Volgens hem wist Emmen al jaren dat het een clubhuis van No Surrender was en dat de leden er feesten gaven en drank schonken. Bovendien stond het gebouw op gemeentegrond. Hij heeft inmiddels officieel bezwaar gemaakt tegen de sluiting en sloop van het clubhuis. Hij realiseert zich dat het gebouw al weg is maar hoopt in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

Ondertussen is No Surrender bezig om een ander clubhuis te openen, net over de grens in Duitsland. De exacte locatie is niet bekend. Voorman Henk Kuipers kondigde direct na de sluiting al aan dat hij op zoek gaat naar een ander onderkomen.