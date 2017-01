Geen extra kolencentrales dicht

Het kabinet is voorlopig niet van plan extra kolencentrales in Nederland te sluiten. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd, maar volgens ingewijden in Den Haag steunt het kabinet minister Kamp, die er niets voor voelt.

Van de tien centrales in Nederland zijn of worden er al vijf gesloten, maar een Kamermeerderheid vindt dat niet ver genoeg gaan en wil dat ze allemaal dichtgaan. De regeringspartijen PvdA en VVD staan daarbij tegenover elkaar: de PvdA is het eens met de meerderheid; coalitiepartner VVD is tegen, onder meer omdat sluiting te duur zou zijn.

Reductie uitstoot

Ook het kabinet vindt sluiting van alle centrales niet nodig. Volgens Kamp kan Nederland de beoogde reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent in 2020 halen zonder meer centrales stil te leggen. Het kabinet vindt wel dat sluiting van één centrale in beeld komt als volgend jaar blijkt dat de milieudoelstellingen niet worden gehaald.

Het kabinet komt wel tegemoet aan de wens van de Kamer om allerlei scenario's uit te werken. Kamp laat verdere besluiten over aan een nieuw kabinet.