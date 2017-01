'Levensgevaarlijk' natuurijs nog veel te dun: nat pak voor schaatsers

Op verschillende plekken in het land zijn mensen door het ijs gezakt. In Oudehaske, vlak bij Heerenveen, zakten drie schaatsers door het ijs op het Friese Nannewiid. De brandweer heeft ze uit het water gehaald. Het is niet duidelijk of de drie gewond zijn geraakt.

Ook in Ankeveen, in Noord-Holland, heeft de brandweer iemand uit het water gehaald die het ijs op was gegaan. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht.