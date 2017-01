Syriëganger Laura H. verbreekt stilzwijgen, maar blijft vastzitten

De uit IS-gebied teruggekeerde Laura H. heeft haar stilzwijgen voor de rechtbank verbroken. Ze verklaarde dat ze geen crimineel is en dat ze zich nooit bij IS heeft willen aansluiten. Ook ontkende ze met klem dat IS haar heeft laten gaan om hier een terroristische aanslag te plegen.

Het was voor het eerst dat de Zoetermeerse voor de rechtbank sprak. Haar vorige advocaat adviseerde haar van haar zwijgrecht gebruik te maken. Haar nieuwe raadsman, Michiel Pestman, doet dat niet. Hij vroeg de rechtbank haar in afwachting van het proces op vrije voeten te stellen, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

Het OM houdt er rekening mee dat de vrouw is teruggestuurd met de opdracht voor een aanslag. De officier van justitie wees op chatgesprekken van de vrouw met haar vader, waarin ze IS verheerlijkt. Het spreekt volgens het OM ook niet in haar voordeel dat ze tegenover de politie of de rechter-commissaris nog geen verklaring heeft afgelegd over haar reis naar en vlucht uit IS-gebied.

Vakantie

Na haar vlucht uit IS-gebied sprak Laura H. met een Koerdische televisiezender. Ze vertelde dat ze met haar man op vakantie was gegaan naar Turkije en dat die haar, zonder dat ze dat in de gaten had, meenam naar Syrië.

Uit ontzetting over de gruwelen van IS zou ze met haar man uit Mosul zijn gevlucht. Bij een vuurgevecht aan de frontlinie zou haar man gewond zijn geraakt. Zij stak over naar Koerdisch gebied, haar man keerde terug naar IS.

De vrouw zat tijdens de zitting in een afgesloten ruimte, om te voorkomen dat ze wordt herkend door IS-aanhangers.

Een nader psychologisch onderzoek volgt.