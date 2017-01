Rappers SFB voorlopig niet vrij: 'is er een vluchtplan gevonden?'

Advocaten en familie van de Haagse rappers zijn teleurgesteld. "Dit was niet leuk", zegt de vader van rapper Keane Marica tegen NOS-correspondent Harmen Boerboom. Marica was speciaal voor de zitting naar Suriname gekomen. "Ik zie mijn zoon liever ergens anders."

SFB-advocaat Maureen Nibte heeft nog wel vragen over de beslissing van de rechter. Volgens haar is van vluchtgevaar geen sprake. "Is er een vluchtplan gevonden bij de verdachten? Of een vijl of een mes? Je mag niet zomaar aannemen dat ze zullen vluchten, omdat ze buitenlanders zijn. Daar moeten meer redenen voor zijn."