Bouw prostitutiezone in Utrecht uitgesteld

De bouw van meer dan 160 prostitutieramen aan het Nieuwe Zandpad in Utrecht gaat voorlopig niet door.

Burgemeester Jan van Zanen heeft laten weten dat in een onderzoek naar de investeerder is gebleken dat er ''een ernstige mate van gevaar'' bestaat dat er strafbare feiten zullen worden gepleegd in de nieuwe prostitutiezone.

Van Zanen is teleurgesteld dat de bouw niet kan doorgaan. Sinds 2013 is er geen enkele plek meer in Utrecht waar raamprostitutie is toegestaan. Vroeger was raamprostitutie ook al toegestaan op woonboten aan het Zandpad, maar die werden vorig jaar gesloten en gesloopt. De gemeente had toen duidelijk aanwijzingen voor mensenhandel.

Eind 2016 gaf de Raad van State nog groen licht voor de bouw.

Reactie investeerder

Tegen RTV Utrecht zegt projectleider Beja Accommodaties dat het plotseling ontbinden van de overeenkomst voor de bouw van de prostitutiezone een verrassing is. Over een paar maanden had het complex af moeten zijn.

De gemeente is op zoek naar een een nieuwe partij.