Kledingwinkels in tijden niet zo positief over de verkoop

Voor het eerst in jaren is de omzet in de kledingbranche gestegen. Brancheorganisatie Inretail spreekt van een omzetstijging van 1,9 procent over 2016.

"Wij kijken al heel lang uit naar dit soort cijfers", zegt directeur Jan Meerman. "De consument en de ondernemer in de straat hebben elkaar weer gevonden."

Vooral de laatste maanden van het jaar ging het goed, zegt de brancheorganisatie, die spreekt van een omzetexplosie. In de modebranche steeg de omzet met 8,5 procent. Eerder vandaag meldde het CBS dat consumenten in november meer hebben uitgegeven.

Het weer

Het weer is voor de kledingwinkels van grote invloed op de verkoop. Zo was het in september rustig in de winkels, omdat het lang mooi weer bleef. De laatste maanden van het jaar werd het een stuk kouder, waardoor mensen meer winterkleding kochten.

"Het weer is een oorzaak, maar deze stijging is structureel", zegt Meerman. "Het consumentenvertrouwen is hoog. We hebben echt de volle overtuiging dat de consument weer graag wil kopen."

Failliet

Vorig jaar kwamen verschillende ketens in de problemen. Onder meer MS Mode, McGregor en Houtbrox gingen failliet. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de handel, waar kledingwinkels onder vallen, de meeste faillissementen zijn.

Volgens Meerman moeten ook dit jaar sommige winkels hun deuren sluiten, maar bij de meeste winkels gaat het beter. "Ik verwacht de meeste groei bij ondernemers die ergens steengoed in zijn. Voor sommige grote ketens wordt het nog lastig vanwege de internationale spelers op de markt. Daar zie ik nog een behoorlijke concurrentiestrijd."

Voor 2017 verwacht brancheorganisatie Inretail een omzetgroei van 2 procent voor de modewinkels.