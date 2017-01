Radwanska vliegt eruit tegen Lucic-Baroni

Lucic-Baroni keerde in 2007 terug, maar echt grote successen bleven uit, al won ze in 2014 nog wel een titel. Zo af en toe is ze een kwelgeest voor toppers. In 2015 verraste ze Karolína Plísková en Simona Halep. En nu dus Radwanska.

"Het is fantastisch", zei Lucic. "Het is zo lang geleden dat ik twee wedstrijden op rij won. Het lijkt wel of ik naarmate ik ouder word, ook steeds beter word."