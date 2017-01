Istomin doet tenniswereld schudden met zege op Djokovic

Djokovic leek na 6-2 in de derde set door te stomen naar de overwinning, maar de zeer afwachtend en voorzichtig spelende Serviër kreeg het in het vierde bedrijf weer moeilijk. Istomin hield lange tijd gelijke tred en had zelfs meerdere kansen op een break tegen de nummer twee van de wereld. In de tiebreak kreeg Djokovic drie setpoints tegen en op het laatst dwong Istomin een vijfde set af.

In die slotset kreeg Istomin op 2-2 een breakkans en die pakte hij meteen met een prachtige winner. Djokovic kwam die domper niet meer te boven en zag Istomin gedecideerd de wedstrijd binnenhalen.

"Ik heb mezelf verbaasd", glunderde Istomin na afloop. "Ik kreeg in de derde set al kramp en wist niet of ik de wedstrijd wel uit kon spelen. Het is de grootste overwinning uit mijn carrière."