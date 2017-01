Dekker: promotieonderzoek moet vaker in een bedrijf

Als het aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs ligt, moeten promovendi hun promotieonderzoek vaker bij een bedrijf doen in plaats van op de universiteit. Dekker investeert 10 miljoen euro in promovendi die onderzoek doen bij ondernemingen.

Volgens de staatssecretaris worden onderzoekers nog te vaak beoordeeld op basis van het aantal publicaties en te weinig op de toepasbaarheid van hun onderzoek in de praktijk.

Carrièreperspectief

Promovendi Netwerk Nederland, een vereniging die opkomt voor de belangen van promovendi, is blij met het geld. "Het stelt ons in staat om actief aan de slag te gaan in het bedrijfsleven", zegt voorzitter Rolf van Wegberg, "En dat is voor ons onontgonnen gebied. Het levert ook perspectief op een carrière in die richting."

Toch waarschuwt Van Wegberg ook dat er geïnvesteerd moet blijven worden in fundamenteel onderzoek dat niet per definitie toepasbaar is. "Wetenschappers die vanuit hun eigen creativiteit en gedrevenheid onderzoek doen naar het onbekende, moeten die vrijheid blijven houden."

Prijs

Dekker komt ook met een prijs voor excellente wetenschappers wier onderzoeksresultaten in de praktijk toepasbaar zijn. Die prijs gaat de Nationale Valorisatieprijs heten. Hij zal jaarlijks worden uitgereikt aan een onderzoeker aan een universiteit of hogeschool.