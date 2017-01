Trump Daily 19 januari: nog één dag

OBAMA’S NALATENSCHAP

- Het Witte Huis heeft 275 dossiers opgesteld, vol met staatsgeheimen en informatie over de grootste dreigingen voor Amerika. Alle dossiers, in totaal duizend pagina’s, zijn overgedragen aan Team Trump. Of ze ook gelezen worden? Who knows?

- Even verderop in het Congres zijn de Republikeinen in hyperactieve modus begonnen met De Grote Sloop. Alles waar het stempel Obama opzit, moet weg, zo is het streven. Vice-president Mike Pence heeft blije Republikeinse Congresleden verteld dat de inaugurele parade met opzet is ingekort, zodat Trump vrijdag meteen al presidentiële decreten kan ondertekenen die een aantal maatregelen van Obama ongedaan maken.

- Wat er nog overblijft van Obama's politieke erfenis, moet de komende jaren blijken. Maar een ding staat alvast: zelden kwamen er in acht jaar presidentschap zo weinig wetten tot stand in Amerika, aldus een onderzoek van de Washington Times. President George Bush sr. alleen al ondertekende in zijn vier jaar meer wetten dan Obama.

PRESIDENTS UNITE

- Speaking of… de oude Bush. Gisteren werd de 41e president van de Verenigde Staten opgenomen in het ziekenhuis, evenals zijn vrouw Barbara. Het is nog onduidelijk of Bush jr. (de 43e president) nu ook verstek laat gaan bij de inauguratie. Oudgedienden Jimmy Carter en Bill Clinton (en Hillary!) zijn er wel bij.