Aardbeving Italië kost leven, mogelijk meer doden

De aardbevingen van gisteren in Italië hebben het leven van tenminste een slachtoffer geëist. De man van 82 stierf toen bij een van de bevingen het dak van zijn huis instortte.

In de Abruzzen werd een hotel door een lawine getroffen. Op dat moment waren er twintig gasten in het hotel plus het personeel. Drie mensen worden nog vermist. Hulpdiensten proberen het hotel te bereiken, maar worden gehinderd door de sneeuw. Op sommige plaatsen ligt twee meter.

Onderkoeld

Elders in de Abruzzen zijn een 30-jarige vrouw en een 17-jarige jongen onder het puin vandaan gehaald. Zij hadden onderkoelingsverschijnselen. Of daarmee alle slachtoffers zijn geteld is de vraag. Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en werken mobiele telefoons niet meer.