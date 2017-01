Deadline in Gambia verstreken, president nog niet weg

De deadline die West-Afrikaanse landen president Jammeh van Gambia hebben gesteld, is voorbijgegaan zonder tekenen dat hij opstapt. De Mauritaanse president Aziz heeft kort voor het verstrijken ervan, om 01.00 uur Nederlandse tijd, nog een gesprek met Jammeh gehad. "Ik ben nu minder pessimistisch over de vraag of hij aan een vreedzame oplossing wil meewerken", zei Aziz.

Daarna vloog hij door naar Dakar, de hoofdstad van Senegal, voor overleg met president Sall. Dat gesprek, op het vliegveld van Dakar, is afgelopen, schrijft persbureau Reuters. Het is niet bekend wat er precies is besproken.

Senegal, Nigeria en Ghana dreigen met militair ingrijpen in Gambia als Jammeh niet opstapt. Zijn opvolger, Adama Barrow, moet vandaag geïnaugureerd worden in de hoofdstad Banjul.