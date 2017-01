'Rechter omzeilt taakstrafverbod'

Rechters proberen steeds vaker het verbod om alleen een taakstraf op te leggen, te omzeilen. Vorig jaar legden ze 622 keer een taakstraf op, in combinatie met één dag cel, meldt het AD. Vier jaar geleden was dat nog maar 83 keer.

Sinds 2012 is er een verbod op het opleggen van alleen een taakstraf voor een aantal misdrijven, onder meer zedenzaken en ernstige delicten. Rechters mogen wél een taakstraf opleggen in combinatie met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, ook al is dat maar één dag.

Ontsnappingsroute

Een hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen zegt in het AD dat het hem niet verbaast dat rechters deze ontsnappingsroute kiezen. Ze waren fel tegen het taakstrafverbod.

Eén van die tegenstanders was rechter Elianne van Rens. In de krant zegt ze dat een taakstraf soms gepaster is dan een celstraf. Zij wil in elke zaak maatwerk kunnen leveren.