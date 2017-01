Plísková blijft titelkandidatuur kracht bijzetten, maar ook Konta valt op

Het is de eerste keer in drie jaar dat Wozniacki de derde ronde haalt bij de Australian Open, maar dat er weer rekening met haar gehouden dient te worden, bewees de Deense al bij de US Open met een halvefinaleplaats. In Melbourne haalde ze in 2011 ook de laatste vier.

Cibulková maakt het zichzelf moeilijk

De als zesde geplaatste Dominika Cibulková, die eind vorig jaar de World Tour Finals won, moest alle zeilen bijzetten tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan: 6-4, 7-6 (8). De Slowaakse kreeg bij 5-3 twee matchpoints, maar sloeg pas in de tiebreak op haar vijfde toe.