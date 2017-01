Senegalese troepen aan de grens met Gambia, deadline nadert

Om middernacht plaatselijke tijd, 01.00 uur in Nederland, verloopt de deadline die West-Afrikaanse landen hebben gesteld aan president Yahya Jammeh van Gambia. Als hij dan niet is afgetreden, trekken Senegalese troepen mogelijk de grens over om hem te dwingen. Nigeria en Ghana hebben ook troepen gestuurd.

NOS-correspondent Koert Lindijer is in de Gambiaanse hoofdstad Banjul. Volgens hem hangt er een vreemde sfeer, als je je realiseert dat ieder moment een invasie kan beginnen. De meeste winkels zijn gesloten en militairen hebben wegversperringen opgericht. "Toch zijn ze niet overdreven nerveus en ook intimideren ze mensen niet die daar langs komen."

De gek

Ook bij de bevolking merkt Lindijer weinig nerveusheid. Zijn chauffeur zei dat "de gek" voor middernacht vertrekt. "Dat mensen dit soort dingen na 22 jaar dictatuur durven zeggen, is een teken dat de angst is verdwenen en dat niemand ervan uitgaat dat Jammeh het gevecht om de macht gaat winnen."

Op het vliegveld zag Lindijer een delegatie van president Aziz van Mauretanië. Die probeert Jammeh te overreden om alsnog af te treden.