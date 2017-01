'Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een meldkamer overbelast raakt?'

Een grote stroomstoring zoals die in Amsterdam van gisteren, komt niet heel vaak voor. Toch maakt Schrijvers zich zorgen. "Als we de kranten lezen, weten we dat er in Europa wel vaker calamiteiten zijn zoals stroomuitval, een terroristische aanslag of een groot treinongeluk. Dat creëert enorm veel telefoontjes, iedereen gaat meteen met zijn mobiel het alarmnummer bellen."

Een ander punt waar de deskundige zich druk om maakt, is dat de inzet van de hulpdiensten soms wordt bepaald door het aantal telefoontjes dat binnenkomt. "Soms wordt er bij een vrij klein verkeersongeluk wel veertig keer de politie gebeld, vroeger was dat één of twee keer. Het is dan belangrijk dat er goed geluisterd wordt, zodat ze niet naar een klein incident drie politieauto's en vier ambulances sturen, alleen omdat er veel telefoontjes binnenkwamen."