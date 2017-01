Gewonden bij ernstig ongeluk A28, snelweg bij Hoogeveen dicht

Bij een ernstig ongeluk op de A28 bij Hoogeveen zijn vier mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, voor zover bekend zijn ze niet in levensgevaar. Twee andere gewonden konden ter plekke worden behandeld.

Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en drie personenauto's betrokken. De rijbaan in de richting van Zwolle is afgesloten. De beschadigde voertuigen worden geborgen.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Ook is niet bekend of gladheid een rol heeft gespeeld. Er was nog geen gladheidswaarschuwing van kracht; in het noorden geldt voor vannacht en morgenochtend wel code geel.