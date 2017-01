Overvaller slaat grote slag bij juwelier in Cannes

Bij een overval op een juwelier in Cannes is voor 15 miljoen euro aan sieraden buitgemaakt. De getroffen zaak ligt aan de bekende Boulevard de la Croisette in de Franse badplaats.

Een man, een dertiger met een zonnebril, deed zich voor als klant. Hij vroeg of hij voor een sponsor wat ornamenten met diamanten mocht zien. De vrouw die hem hielp vertrouwde het niet helemaal en liet hem een catalogus met voorbeelden zien.

Daarop haalde de man een pistool en een granaat tevoorschijn en beval hij de vrouw de vitrinekasten te openen. Een bewaker werd gedwongen op de grond te liggen. Niemand raakte gewond tijdens de overval, die ongeveer acht minuten duurde.