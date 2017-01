Zeven jaar cel voor dodelijke steekpartij Reek

Een 45-jarige man uit het Brabantse Reek is in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs voor een dodelijke steekpartij in 2013. Dat is drie jaar meer dan de rechter hem in 2014 oplegde.

Vally V. stak in april 2013 zijn vrouw en hun 12-jarige zoon thuis neer. Ze overleed korte tijd later. De zoon raakte zwaargewond; zijn zusje bleef ongedeerd.

Verward

Omroep Brabant schrijft dat het hof doodslag bewezen acht, net als de poging tot doodslag op het zoontje. De uitspraak van het hof is gelijk aan de eis van justitie. De man uit Reek moet ook een schadevergoeding van 55.000 euro betalen aan zijn kinderen en de zus van zijn vrouw.

De familie is tevreden met de straf die het hof heeft opgelegd. Ze zijn vooral blij met de tbs, zodat zeker is dat de man niet vrijkomt zolang hij een gevaar vormt voor de samenleving.

De man had een delier (acute verwardheid) toen hij tot zijn daad kwam.