KLM-toestel maakt vergeefs noodlanding: passagier overlijdt

Een Boeing 777 van de KLM heeft in Brazilië een noodlanding gemaakt omdat een passagier onwel was geworden. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Buenos Aires en landde tussentijds in Curitiba, ongeveer duizend kilometer voor de eindbestemming.

De passagier, een 69-jarige Zweed, werd in Curitiba naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij, volgens lokale media als gevolg van hartfalen. Na een oponthoud van meer dan twee uur kon het toestel zijn reis, vlucht KL701, naar Buenos Aires vervolgen.

Een woordvoerder van de KLM kan niet zeggen hoe vaak er om medische redenen een tussenlanding wordt gemaakt, maar zegt dat het vrij uitzonderlijk is. Een jaar geleden maakte een KLM-vlucht naar Singapore een noodstop in Roemenië vanwege een ziek kind, voor zover bekend met goede afloop.