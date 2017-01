Iraakse leger: nu is West-Mosul aan de beurt

Het Iraakse regeringsleger heeft Oost-Mosul vrijwel volledig heroverd op Islamitische Staat. De slag om de stad met meer dan een miljoen inwoners begon drie maanden geleden.

De Iraakse generaal Shaghatai sprak tegenover de pers van een "grote overwinning", waardoor het leger zich nu kan voorbereiden op de inname van het westelijk deel van Mosul, aan de overkant van de rivier de Tigris. Het is nog niet duidelijk wanneer het offensief wordt voortgezet.

In de afgelopen dagen heeft het leger zwaar gevochten in het oostelijke stadsdeel. De jihadisten boden uit alle macht verzet. Duizenden burgers zaten door de strijd opgesloten in hun huis. Op enkele plekken langs de oostoever van de Tigris houden jihadisten zich nog verscholen en klinken er schoten.

Nauwe straatjes

De strijd om West-Mosul belooft eveneens zwaar te worden. De nauwe straatjes van het volgepakte stadscentrum zullen een voor een moeten worden veroverd op de IS-strijders. Elitetroepen hebben vanuit het oosten tot dusver het meeste werk verzet. Reguliere legereenheden zijn actief aan de zuidoostelijke en noordelijke stadsranden en de federale veiligheidstroepen zitten ten westen van Mosul.

Het Iraakse leger, dat 100.000 man heeft ingezet voor de bevrijding van Mosul, wordt bijgestaan door Koerdische milities, en soennitische en sjiitische vrijwilligers.