'Designated survivor', de reserve-president voor het geval dat...

"Als je de verhalen hoort van mensen die het ooit zijn geweest, is dat best bijzonder", zegt Amerika-kenner Victor Vlam. "Als je bent aangewezen, ga je in de vroege ochtend van de dag van de inauguratie in het donker met een helikopter naar een geheime locatie, meestal een militaire basis. Die heli zet z'n verlichting uit. De piloot navigeert met nachtkijkers, zodat echt niemand kan traceren waar de designated survivor is."

Eenmaal op de basis, is de daginvulling even saai als aangenaam. "Je gaat gewoon voor de tv zitten", zegt Vlam. Zo zien we ook Kiefer Sutherland: in een grijze slobbertrui, biertje in de hand, popcorn op schoot. "Vaak krijg je lekker eten voorgeschoteld, zoals biefstuk en kreeft. Een paar uur later is alles voorbij en word je weer thuisgebracht."

Nucleaire aanval

Het concept voor de designated survivor komt uit de Koude Oorlog. "Het idee was dat als er een nucleaire aanval zou komen op Washington, er iemand moest zijn die president kon worden. Die moest ook kunnen terugslaan." Daarom is het koffertje met codes voor nucleaire aanvallen (de football) altijd in de buurt.

Er wordt een of twee keer per jaar een beroep gedaan op een designated survivor, meestal bij de State of the Union-speech en bij presidentiële inauguraties. De zittende president wijst iemand aan. Voor de inauguratie van Trump doet Obama dat dus. "Dat betekent dat als er vrijdag iets gebeurt waardoor iedereen rond Trump overlijdt, een kabinetslid van Obama de komende vier jaar president is", zegt Vlam. "Dit scenario is nu de enige manier waarop een Democraat de komende jaren in het Witte Huis blijft. Maar laten we hopen dat dat niet gebeurt."