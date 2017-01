AfD-politicus: stoppen met herdenken Holocaust

Belachelijk

Tijdens zijn toespraak in Dresden haalde hij de bekende Duitse dichters, filosofen en componisten aan. "In plaats van onze scholieren op school met die geschiedenis in vervoering te brengen, wordt de Duitse geschiedenis belachelijk gemaakt", zegt Höcke.

De SPD en de Groenen hebben woedend gereageerd. Ralf Stegner, de vicevoorzitter van de sociaal-democratische SPD, zegt op Twitter dat Höcke "met zijn haatspeech de geschiedenis wil herschrijven".