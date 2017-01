Tientallen doden bij explosie militaire basis Mali

Bij een explosie op een militaire basis in de stad Gao in het noorden van Mali zijn zeker vijftig mensen om het leven gekomen. Dat meldt de VN-macht Minusma in Mali. Er zijn ook ongeveer vijftig gewonden. Dat zijn voorlopige cijfers. Het gaat om een zelfmoordaanslag met een vrachtwagen vol explosieven.

In het gebied zijn militairen uit verschillende landen, waaronder Nederland, gelegerd. Volgens het ministerie van Defensie was de aanslag in de buurt van het kamp waar de Nederlanders zijn gelegerd. Er zijn geen Nederlandse slachtoffers gevallen.

Volgens de Franse legerleiding zijn er ook geen Fransen onder de slachtoffers.

In het kamp zijn militairen van het regeringsleger gelegerd en leden van rivaliserende gewapende groepen. Ze patrouilleren gezamenlijk om naleving van het vredesakkoord dat onder leiding van de VN is gesloten te controleren.

De vrachtwagenchauffeur zou de bewakers van het kamp hebben afgeleid, waarna hij het kamp binnen kon rijden, zegt een woordvoerder van het leger. Daar was net een bijeenkomst van honderden militairen en voormalige rebellen.