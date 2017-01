Twee doden bij confrontatie in Israëlisch bedoeïenendorp

Bij een confrontatie in het zuiden van Israël zijn twee mannen om het leven gekomen. De onrust ontstond na een bevel van de rechter om woningen van Israëlische Arabieren te slopen die illegaal waren gebouwd in een bedoeïenendorp.

Volgens de politie reed een Israëlische Arabier met zijn voertuig op een groep politiemensen in, waarbij een politieman om het leven kwam, en werd hij daarna doodgeschoten. De man zou in het dorp, Umm al-Hiran, wonen. In de chaos daarna raakten enkele politiemannen en demonstranten gewond.

Inwoners van het dorp zeggen dat de politie excessief geweld gebruikte om demonstranten te verwijderen. Daarbij werd ook geschoten. De bestuurder zou de controle over zijn auto zijn kwijtgeraakt nadat de politie hem had beschoten. Amnesty International heeft om een onderzoek naar het politie-optreden gevraagd.

Netanyahu

Een van de gewonde demonstranten is parlementslid Ayman Odeh, fractieleider van de Verenigde Arabische Lijst. Het is onduidelijk of hij door de politie of door stenengooiende betogers is geraakt. Voor de Israëlische Legerradio zei hij dat hij is beschoten door overijverige politiemannen die naar het dorp waren gestuurd nadat onderhandelingen om het slopen uit te stellen waren mislukt. Hij zei dat premier Netanyahu daar opdracht toe heeft gegeven omdat hij gebaat is bij onrust in het gebied. "Een schande", zegt Odeh.