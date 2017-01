Brandweer redt paard uit ijzige tuinvijver

Na een urenlange reddingsoperatie is de brandweer in het Duitse Cottbus erin geslaagd een paard uit een bevroren vijver te halen. Het dier was in de tuinvijver beland, nadat het gisteren uit een span was losgebroken. Die nieuwe vrijheid duurde maar kort; eenmaal in de vijver zakte het dier door het ijs en kon het geen kant meer op.

Er waren negentien brandweerlieden voor nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Eerst werd de vijver leeggepompt, terwijl een van de brandweerlieden het steenkoude dier probeerde op temperatuur te brengen door zijn rug te besprenkelen met warm water. Vervolgens kon het paard via een 'pad' van strobalen zelfstandig uit de vijver klimmen.

Een haastig opgetrommelde hijskraan bleek niet nodig. Alles bij elkaar duurde de operatie drie uur. Een dierenarts heeft zich na afloop over het dier ontfermd.