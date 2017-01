Trump Daily 18 januari: nog twee dagen...

- Als jullie nu denken: heeft Trump niet een punt? De peilingen zaten er toch geweldig naast in de aanloop naar verkiezingsdag? Dat is echt een mythe. Lees ook deze sterke analyse van NRC-collega Dick van Eijk. Zijn conclusie: de peilingen klopten behoorlijk, alleen de interpretatie ervan door journalisten en data-analisten niet.

- Vandaag begint de hoorzitting van Tom Price, de beoogde minister van Volksgezondheid. Price was een van de felste criticasters van Obamacare en had als een van de weinige Republikeinen een alternatief plan ontwikkeld voor de zogenoemde Affordable Care Act. De hoorzitting begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en is hier live te volgen.

- Zijn nominatie is echter omstreden. Amerikaanse media onthulden dat Price investeerde in aandelen van bepaalde bedrijven, vlak voordat hij als senator instemde met wetgeving die gunstig uitpakte voor diezelfde bedrijven. Democraten hebben daarom om uitstel van de hoorzitting gevraagd.

- Andere hoorzittingen die vandaag op de agenda staan: Wilbur Ross (handel), Nikki Haley (VN-ambassadeur) en Scott Pruitt (milieuagentschap EPA). Alle hoorzittingen beginnen om 16.00 uur Nederlandse tijd.

- Obamacare blijft de gemoederen van politiek Washington bezighouden. Uit een onderzoek blijkt dat 18 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen als het Congres Obamacare ongedaan maakt en geen alternatief plan heeft klaarstaan. Dit kan een hoofdpijndossier worden voor de Republikeinen, omdat veel Trump-stemmers afhankelijk zijn van Obamacare. Obama's kroonjuweel is volgens de laatste peilingen populairder dan ooit.

- De groep van Democratische Congresleden die niet de inauguratie van Donald Trump zullen bijwonen, groeit met de dag. John Lewis was de eerste die aankondigde weg te blijven. Inmiddels hebben 57 collega's zich bij hem aangesloten.

- De overheid krikt de veiligheidsmaatregelen in Washington stevig op in de aanloop naar Inauguration Day. In het NOS Radio 1 Journaal en later vanavond in het NOS Achtuurjournaal zenden we reportages uit over de enorme veiligheidsoperatie in DC. In Nieuws en Co hebben we een verhaal over Charles Brotman, die sinds Dwight D. Eisenhower in 1957 de presidentiële omroeper was, maar nu door Trump aan de kant is gezet.

- Tot slot een leestip: vice-president Joe Biden kijkt terug op het roerige verkiezingsjaar.