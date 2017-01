Miami Heat overwint nieuwe triple-double Harden

Niet lang geleden was Miami Heat de beste ploeg van de NBA. Nu bungelt de kampioen van 2006, 2012 en 2013 op de voorlaatste plaats in de Eastern Conference. Vannacht was er echter een opsteker: er werd thuis met 109-103 gewonnen van Houston Rockets.

De Rockets hebben na Golden State Warriors en San Antonio Spurs dit seizoen de meeste overwinningen geboekt (32), maar daar had Miami met zijn 11 zeges maling aan. Acht punten op rij halverwege het vierde kwart beslisten de wedstrijd. Goran Dagic was met 21 punten en 8 assists de grote man bij de Heat.

Harden laat zich weer zien

Bij Houston was James Harden goed voor zijn dertiende triple-double van het seizoen met 40 punten, 12 rebounds en 10 assist.