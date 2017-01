Peilingwijzer: PVV lijkt iets weg te zakken

De PVV lijkt na een sterke opmars in de laatste twee maanden van vorig jaar in de Peilingwijzer weer iets teruggezakt. De partij van Geert Wilders staat nu op 29 tot 33 zetels. Daarmee blijft de PVV de grootste partij, maar de voorsprong op de VVD, die op 23 tot 27 zetels staat, is wel afgenomen.

Dat de PVV zijn opmars niet voortzet, is volgens Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, niet heel verrassend. De stijging van de PVV viel voor een belangrijk deel te verklaren uit het strafproces tegen partijleider Wilders en de Zwarte Pietendiscussie. Beide kwesties zijn nu minder actueel.

Louwerse wijst er overigens op dat de verschillen tussen de opiniepeilers groot zijn. Kantar Public ziet ten opzichte van ongeveer een maand geleden een sterke daling van de PVV, terwijl de PVV bij Maurice de Hond iets terugzakt en bij EenVandaag/De Stemming stabiel is. De terugval van de PVV valt in de Peilingwijzer nog net binnen de onzekerheidsmarge.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen het uitsluiten van de PVV als regeringspartner door VVD-leider Rutte in de peilingen krijgt.

RTL-debat

Achter de twee grootste partijen volgen het CDA en D66, met respectievelijk 15 tot 17 en 14 tot 17 zetels. Maar hun voorsprong op vooral GroenLinks (13 tot 15 zetels) is klein. D66 en GroenLinks staan zo dicht bij elkaar dat op basis van de Peilingwijzer niet is vast te stellen welke partij groter is.

Het is voor de partijen van belang dat ze over twee weken bij de grootste vier horen. RTL wil namelijk de vier grootste partijen in de Peilingwijzer van 1 februari uitnodigen voor het eerste lijsttrekkersdebat op tv.

De deelname aan het RTL-debat, op 26 februari, wordt als belangrijk beschouwd omdat daarin de toon van de campagne kan worden gezet. In 2012 begon de PvdA onder leiding van Diederik Samsom met het RTL-debat aan zijn opmars, en begon de SP onder Emile Roemer aan een vrije val.