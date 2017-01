Gemeentelijke kredietbanken bekijken verlaging 'woekerrentes'

Voor minima in grote steden wordt lenen mogelijk goedkoper. Diverse gemeentelijke kredietbanken overwegen hun tarieven te verlagen, meldt het AD. Den Haag is de eerste gemeente waar dit gebeurt; de rente gaat daar van 11,5 naar 2,3 procent.

Onder meer Rotterdam en Den Bosch zouden een vergelijkbare stap overwegen. In deze steden zijn, net als in Amsterdam en Groningen, rentes van 10 tot 12,5 procent gebruikelijk.

Discussie

De tarieven van de kredietbanken worden door critici gezien als woekerrentes, aangezien ze veel hoger liggen dan de rente bij commerciële banken. Die willen echter meestal geen leningen verstrekken aan mensen die al in de schulden zitten, en bijvoorbeeld geld nodig hebben voor een nieuwe wasmachine.

Vanwege het risico op wanbetaling vragen gemeentelijke banken daarom meer. Zelf lenen lokale overheden bijna voor niets; Den Haag betaalt bijvoorbeeld 0,3 procent.

In de sector is hierover discussie ontstaan. "We verlenen sociale kredieten, maar we vragen hogere rentes dan commerciële banken", zegt Joke de Kock, voorzitter van de koepel voor gemeentelijke kredietbanken, in de krant.