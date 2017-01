Met Venus Williams kan het alle kanten op in Melbourne

Venus Williams heeft zeven grandslamtoernooien gewonnen, maar nooit de Australian Open. Voor die felbegeerde titel moet ze nog vijf wedstrijden winnen. De 36-jarige Amerikaanse bereikte de derde ronde met een 6-3, 6-2 zege op Stefanie Vögele uit Zwitserland.

Williams, als dertiende geplaatst in Melbourne, zit goed in het schema. Door de uitschakeling van Simona Halep kan ze pas in de kwartfinales een hoger geplaatste speelster treffen: de Oekraïense Jelina Svitolina (11) of de Russin Svetlana Koeznetsova (8).

Met Williams weet je het de laatste jaren echter nooit. Vorig jaar verloor ze bij de Australian Open in de eerste ronde, maar haalde ze op Wimbledon de halve finales. Daar speelde ze in 2009 ook haar laatste grandslamfinale. In Melbourne haalde ze alleen in 2003 de finale.

Meer dan ooit geniet Williams van haar carrière. "Ik heb nog tegen Steffi Graf en Martina Navratilova gespeeld. Het is een voorrecht dat ik nu nog speel. En het publiek hier juicht altijd voor me. Daar hou ik van!".