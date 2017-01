Webwinkels zonder fysiek pand doen beste zaken

De omzet van webwinkels zonder verkoopvestiging is vorig jaar fors harder gestegen dan die van hetzelfde soort bedrijven met winkelpand; een toename van 23 procent tegenover 14,9 procent, meldt het CBS. Het jaar ervoor was de groei voor beide soorten webwinkels nog ruim 21 procent.

Het CBS baseert zich op statistieken van de eerste elf maanden van 2016. Begin vorig jaar telde Nederland ruim 3200 webshops zonder verkooplocatie, bijna een tiende meer dan een jaar eerder. Ze verkopen hoofdzakelijk kleding, huis- en tuinartikelen en voeding.

Het aantal 'pure' webwinkels is in Zuid-Holland het snelst gestegen (ruim 12 procent). In Zeeland is de toename het minst (ruim 5 procent).