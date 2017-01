Egyptische voetballegende op terreurlijst geplaatst

Afrika Cup

Welke gevolgen de stap heeft, is nog onduidelijk. In Egypte geldt sinds twee jaar een antiterreurwet, die hevig is bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties. De wet verplicht de autoriteiten lijsten aan te leggen met personen die in verband worden gebracht worden met terrorisme. De bijbehorende straffen lopen uiteen van vijf jaar gevangenis tot de doodstraf.

De oud-voetballer, vier maal uitgeroepen tot beste Afrikaanse speler en de maker van het winnende doelpunt tijdens de finale van de Afrika Cup in 2008, zit momenteel in Gabon. Daar is hij als commentator voor de jongste editie van de Afrika Cup.