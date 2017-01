Oud-deelneemster tv-show klaagt Trump aan wegens laster

Een vrouw die de aankomende president Donald Trump beschuldigt van seksuele intimidatie, spant een proces tegen hem aan. Dat heeft haar advocaat bekend gemaakt. Het gaat om Summer Zervos, een voormalige kandidate van het realityprogramma The Apprentice.

Zervos had Trump al tijdens de Amerikaanse verkiezingsperiode beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij ontkende en noemde haar een leugenaar. Zervos vindt dat hij dat moet terugnemen, en moet toegeven dat hij de fout in is gegaan.

Summer Zervos deed in 2007 mee aan Trumps tv-programma The Apprentice. In oktober maakte ze bekend dat ze door Trump is aangerand. Hij zou haar hebben uitgenodigd omdat hij een baan voor haar had. Tijdens die afspraak pakte hij haar schouders, kuste haar hard en agressief op de mond en pakte haar borsten.

Video

Het verhaal van Zervos kwam naar buiten kort nadat een video uit 2005 van Trump was opgedoken, waarin hij seksueel getinte opmerkingen maakt over vrouwen. Trump bespreekt in de video zijn versiertechnieken met een televisiepresentator. Trump wist waarschijnlijk niet dat er een microfoon openstond.

Over vrouwen zegt hij onder meer: "Ik kus ze gewoon. Ik wacht niet eens. Als je een ster bent, laten ze je het doen''. Ook vertelt Trump dat hij zich niet laat tegenhouden. "Grijp ze in hun poes. Je kunt alles doen.''

Tientallen meldingen

Zervos is niet de eerste vrouw die naar buiten komt met beschuldigingen van aanranding en seksuele intimidatie. Haar advocaat, Gloria Allred, geeft aan dat ze al tientallen meldingen heeft gehad. Zervos is wel de eerste die nu daadwerkelijk een proces begint tegen Trump.

Allred steekt haar minachting voor Trump niet onder stoelen of banken. Ze noemt hem een "een vierderangspoliticus en een vijfderangsmens".