Van Aanholt met Sunderland uit FA Cup, Dost onderuit met Sporting

Dost krijgt kansen, maar scoort niet

Het is Dost niet gelukt om in de Portugese beker datgene te doen wat zo goed lukt in de competitie: doelpunten maken. De topscorer scoorde dit weekend nog twee keer tegen Chaves, maar in de kwartfinale van de beker tegen hetzelfde team wist hij dat niet te herhalen.

Sporting, waar Luc Castaignos in de slotfase mocht invallen, verloor in Chaves met 1-0 door een tegengoal in de 87ste minuut.