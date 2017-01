Chelsea Manning komt vrij dankzij strafvermindering Obama

Manning werd als man geboren, maar voelt zich vrouw. Na haar arrestatie bekende zij schuld, maar bracht als verzachtende omstandigheid naar voren dat ze als gevolg van haar gender-problematiek aan depressies leed. Vorig jaar deed ze twee keer een poging tot zelfdoding.

In september vorig jaar ging ze in hongerstaking omdat het gevangenisregime onvoldoende rekening hield met haar geslachtsverandering. Het leger beloofde dat ze een operatie mocht ondergaan.

Naast de strafvermindering van Manning verleent Obama in de laatste dagen van zijn presidentschap gratie aan 208 gevangenen.

Assange

Het gebaar richting Manning heeft mogelijk ook gevolgen voor de zaak van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Die liet deze week weten dat hij zich aan de VS wil laten uitleveren, als Manning gratie krijgt. Van volledige gratie is echter geen sprake; Manning behoudt haar strafblad, evenals de inperking van bepaalde rechten die aan veroordeelden in de VS worden opgelegd.

Assange zit al ruim vier jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Zo hoopt hij te voorkomen dat hij via Zweden, waar hij van verkrachting wordt verdacht, wordt uitgeleverd aan de VS. Dat land wil hem vervolgen wegens het publiceren van gelekte documenten.