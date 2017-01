Het oude huis van Donald Trump kopen? Het kan weer

De Amerikaanse huizenmarkt is een hot item rijker: het ouderlijk huis van Donald Trump. De woning waar de nieuwe president tot zijn vierde heeft gewoond wordt namelijk voor de tweede keer in drie maanden geveild.

Het huis in het lommerrijke stadsdeel Queens in New York stamt uit 1940 en werd in opdracht van zijn vader Fred Trump gebouwd. Het heeft vijf slaapkamers en vier badkamers. Het huis staat in de wijk Jamaica Estates, waar vooral de wat rijkere middenklasse woont.

"Ik had er een hele goede jeugd. Het was een warme plek", zei Trump in september over zijn ouderlijk huis in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Ik wil het kopen", grapte hij. De woning stond toen net te koop, maar die veiling werd geannuleerd omdat er op het laatste moment nog heel veel mensen wilden meedingen naar het huis.