Italiaan Antonio Tajani nieuwe voorzitter Europees Parlement

Tajani heeft een lange staat van dienst in Brussel. Hij kwam in 1994 in het Europees Parlement en bekleedde diverse commissarisposten in de Europese Commissie. Veel indruk maakte hij niet, zeggen waarnemers. NOS-correspondent Tijn Sadée noemde hem eerder vandaag een man zonder eigenschappen. Dat gold overigens ook voor zijn rivaal Pittella.