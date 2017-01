Vakantiegangers Gambia komen terug, noodtoestand van kracht

De reisorganisaties TUI en Corendon halen vakantiegangers terug uit Gambia. Dat zijn er meer dan 1600. De maatregel volgt op een aanscherping van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

TUI stuurt morgenochtend vliegtuigen naar Gambia om zijn 800 vakantiegangers op te halen. Corendon doet dat "zo snel mogelijk". Wanneer dat is, hangt af van de situatie rond de internationale luchthaven in het land. Die moet wel open zijn en ruimte hebben om extra vluchten te ontvangen, zegt een woordvoerder. Corendon heeft 831 vakantiegangers in Gambia.

Reisadvies

In verband met de onrust in het land adviseert het ministerie alleen nog naar Gambia te gaan als dat noodzakelijk is. Wie daar is, doet er goed aan zich niet te verplaatsen, zegt het ministerie.

Mogelijk wordt dit reisadvies verder aangepast, omdat president Jammeh aan het eind van de middag de noodtoestand heeft afgekondigd. Die geldt voor negentig dagen.

Verkiezingen

Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar erkent de uitslag niet en weigert plaats te maken voor de winnaar, Adama Barrow. Overmorgen zou de machtsoverdracht moeten plaatsvinden.

Landen in de regio veroordelen Jammehs optreden en dreigen met militair ingrijpen. Belangrijke leden van zijn kabinet, zoals de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën, hebben inmiddels ontslag genomen.

Nederlanders

In Gambia wonen naar schatting honderden Nederlanders. 267 mensen hebben zich geregistreerd en met hen heeft het ministerie contact. Zij krijgen bijvoorbeeld een sms als het reisadvies wijzigt. "Maar we vermoeden dat het werkelijke aantal Nederlanders in het land nog een stuk hoger is", zegt een woordvoerder.

Jammeh is 22 jaar president, nadat hij in 1994 door een staatsgreep aan de macht was gekomen.