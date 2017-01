OM eist 20 jaar cel voor liquidatie IJsselstein

Tegen twee mannen is een celstraf van twintig jaar geëist voor de liquidatie van een 37-jarige man in IJsselstein, in april vorig jaar.

De twee verdachten van 23 jaar oud kenden elkaar uit de jeugdgevangenis. Waarom ze het slachtoffer voor de deur van zijn huis zouden hebben doodgeschoten is niet duidelijk, meldt RTV Utrecht.

De eerste verdachte heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd over de moord of zijn rol daarbij. De tweede verdachte sprak vandaag tijdens de zitting in de rechtbank voor het eerst, maar ontkent alle betrokkenheid.

Bruut en kil

Het Openbaar Ministerie noemt de moord "enorm bruut en kil". Het slachtoffer was net achter het stuur van zijn auto gaan zitten toen hij werd doorzeefd met kogels.

Zijn 7-jarige dochter zat naast hem op de bijrijdersstoel. Het meisje bleef ongedeerd.

Op de vlucht

De twee mannen probeerden volgens het OM na de liquidatie te vluchten in een gestolen auto, maar die wilde niet starten. Ze gingen er vervolgens lopend vandoor.

Een van hen kon kort daarna aangehouden worden in een tuinhuisje. De tweede verdachte werd enkele dagen later opgepakt.