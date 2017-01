AMC gaat lijken begraven en bestuderen op eigen kerkhof

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft een vergunning gekregen om lijken te begraven op een eigen kleine begraafplaats voor onderzoek.

Het doel is om onderzoek te doen naar de ontbinding van lichamen die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap. Daarnaast moet de begraafplaats forensische onderzoekers gaan helpen bij het oplossen van moorden.

Belangrijke kennis

De wetenschappelijke begraafplaats komt in een hoek van het AMC-terrein in Amsterdam-Zuidoost. Daar is plaats voor enkele tientallen lichamen. Ze worden zonder kist op een diepte van maximaal een meter begraven.

Met het lichaam gaat meetapparatuur mee de grond in om de ontbinding te volgen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke gassen vrijkomen en wanneer.

Deze kennis is volgens het ziekenhuis van groot belang om vast te kunnen stellen hoe lang iemand al is overleden en onder welke omstandigheden. De informatie kan rechercheurs helpen bij het oplossen van moordzaken.

Ter beschikking gesteld

Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van lichamen die aan het AMC ter beschikking zijn gesteld door mensen die bij leven te kennen hebben gegeven dat hun lichaam mag worden gebruikt voor dit type onderzoek.

De begraafplaats van het ziekenhuis krijgt een drie meter hoge omheining met groen doek, zodat niet zichtbaar is dat er lichamen zijn begraven, meldt de regionale omroep NH.

Nieuw in Nederland

Het is volgens het AMC voor het eerst dat er een dergelijke begraafplaats komt in Nederland. In Amerika en Australië zijn die er wel, maar de resultaten daarvan zijn door klimaatverschillen hier niet bruikbaar.

In Nederland werd in het verleden al wel onderzoek gedaan naar de ontbinding van de kadavers van biggen.