Situatie op het spoor verbetert, nog wel vertragingen

De problemen op het spoor als gevolg van de stroomstoring van vanmorgen in Amsterdam zijn zo goed als opgelost. Volgens de NS waren er om 19.30 uur nog drie verstoringen: alleen tussen Amsterdam Centraal en Almere, tussen Hilversum en Schiphol en tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam moeten reizigers nog rekening houden met extra reistijd.

Door de stroomstoring in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer raakten de IT-systemen ontregeld die het treinverkeer en de inzet van personeel regelen. Netbeheerder Liander had de problemen bij het hoogspanningsverdeelstation in Amsterdam om 09.00 uur opgelost, maar het treinverkeer in de wijde omgeving was op dat moment al ontwricht, omdat treinen en personeel niet op tijd op de goede plaats konden zijn.