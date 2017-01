Emnes krijgt nieuwe kans bij Swansea

Swansea City haalt Marvin Emnes terug. De oud-Spartaan was dit seizoen verhuurd aan Blackburn Rovers, maar hij krijgt van de nieuwe trainer Paul Clement de kans zich te bewijzen.

In de strijd tegen degradatie heeft Swansea zich versterkt met de Zweedse verdediger Martin Olsson. Hij komt over van Norwich City en tekent bij Swansea City een contract voor 2,5 jaar. Eerder haalde Swansea al aanvaller Luciano Narsingh van PSV. De club uit Wales staat op de laatste plaats in de Premier League.

Bij Swansea City spelen naast Narsingh en Emnes, de Nederlanders Leroy Fer, Mike van der Hoorn en Kenji Gorré.