Skiseizoen voor Svindal en wereldkampioen Ligety al voorbij

Wereldkampioen op de reuzenslalom Ted Ligety heeft het seizoen vroegtijdig beëindigd. De Amerikaan (32) moet een rugoperatie ondergaan.

Ligety moet de WK in Sankt Moritz (Zwitserland) aan zich voorbij laten gaan. In totaal won hij vijf keer WK-goud, drie op de reuzenslalom en een op de Super G en de supercombinatie.

Ook voor de Noor Aksel Lund Svindal zit het skiseizoen erop. De specialist op de afdaling moest vorige week de training in Wengen al afbreken met knieklachten. Terug in Oslo bleek dat de meniscus in zijn rechterknie is losgeraakt. Hij zal, na vorig jaar al te zijn geopereerd, ook weer onder het mes moeten.