Webwinkel Zalando draait miljard euro omzet in vierde kwartaal

Voor het eerst heeft webwinkel Zalando in drie maanden tijd meer dan een miljard euro omzet gedraaid. In het vierde kwartaal van 2016 steeg de omzet naar iets minder dan 1,1 miljard euro. De brutowinst komt, na de definitieve controle van de cijfers, waarschijnlijk uit tussen 81 en 104 miljoen euro.

Het Duitse modebedrijf bestaat sinds 2008, maar maakt pas sinds 2014 winst. Zalando schat dat de brutowinst voor heel 2016 tussen 202 en 225 miljoen euro ligt. Dat is nog altijd betrekkelijk weinig ten opzichte van de omzet, die afgelopen jaar 3,6 miljard euro bedroeg.

"We willen nu verder investeren in de klantbeleving in al onze markten", zegt directeur Rubin Ritter over de nieuwste cijfers.

Zalando investeert ook in een distributiecentrum in Zweden dat dit jaar de deuren opent. De webwinkel heeft naast het centrale distributiecentrum in Duitsland al kleinere distributiecentra in Frankrijk en Italië, om pakketjes sneller bezorgd te krijgen bij klanten in die landen.