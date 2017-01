Wild snelt naar zege in laatste etappe Santos Women's Tour

Kirsten Wild heeft de slotetappe in de Santos Women's Tour gewonnen. Eerder had ze ook al de tweede etappe op haar naam gebracht.

De 34-jarige renster uit de Amerikaanse ploeg Cylance Pro Cycling was de rapste in de vierde etappe, een criterium door Victoria Park bij Adelaide.

De eindzege in de Australische etappekoers was voor Amanda Spratt van Orica-Scott. Spratt legde met haar zege in de eerste etappe de basis voor de overwinning.

In het klassement eindigde Wild achter landgenote Janneke Ensing als derde.