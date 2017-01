Djokovic eenvoudig door naar tweede ronde

Novak Djokovic is zijn recordrace naar de zevende Australian Open-titel overtuigend begonnen. De Servische nummer twee van de wereld, die in Australië zijn titel verdedigt, won in de eerste ronde van Fernando Verdasco. Djokovic was in drie sets te sterk voor de Spanjaard (6-1, 7-6 en 6-2).

Er werd in Melbourne met spanning uitgekeken naar de wedstrijd tussen de twee. Verdasco had vorig jaar in de eerste ronde Rafael Nadal verslagen. En hoewel de Spanjaard inmiddels flink gezakt is op de wereldranglijst, kan hij het de wereldtoppers soms nog flink lastig maken.

Dat ondervond Djokovic zelf tijdens het ATP- toernooi van Doha dat hij en Verdasco allebei speelden ter voorbereiding op het eerste grandslam van het jaar. Toen kreeg Verdasco nog vijf matchpoints om de Servier te verslaan.

Dat zat er dit keer niet in. Djokovic was in de eerste set veel te sterk. En nadat de Spanjaard in de tweede de tiebreak tot zijn eigen frustratie had verspeeld, kwam hij er in de derde helemaal niet meer aan te pas.