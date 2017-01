Warriors leggen de Cavs over de knie

Golden State Warriors heeft regerend NBA-kampioen Cleveland Cavaliers in een herhaling van de finale van 2016 een ferme tik op de neus gegeven: 126-91.

De thuisploeg domineerde vanaf de start en ontmantelde de ploeg die in juni op dezelfde vloer nog de titel had gepakt. Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green eisten weer hoofdrollen op bij de Warriors.

De laatste deed de clubnaam in een paar pittige fysieke confrontaties met LeBron James alle eer aan. "Dit is basketbal van hoge kwaliteit, op het hoogste niveau", stelde Curry. "Hier leef je voor. Of nu wint of verliest, als je kunt spelen in zo'n omgeving is het altijd geweldig."